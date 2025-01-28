Партизани отримують дані про критичний моральний стан у підрозділах росіян

Росіяни ламають ноги та стріляють у себе, щоб потрапити до госпіталю й таким чином уникнути штурму островів на Херсонщині. Про це у вівторок, 28 січня, повідомив партизанський рух «Атеш».

За даними партизанів, у 61-ї ОБрМП Збройних сил Росії було зафіксовано масові випадки самокаліцтв серед військовослужбовців бригади. Росіяни навмисно ламають собі кінцівки та стріляють у себе, щоб видати це за бойове поранення та потрапити до госпіталю. Агенти зауважують, що таким чином вони намагаються уникнути участі в штурмах островів на Херсонщині.

«Солдатам доводиться йти на відчайдушні заходи, щоб уникнути участі в штурмах островів на Херсонщині. Жорстокі умови життя, величезні втрати та відсутність перспектив на успіх змушують їх шукати будь-які способи ухилитися від участі в бойових діях», – йдеться у дописі.

При цьому партизани отримують й надалі дані про критичний моральний стан у підрозділах росіян.

У понеділок, 27 січня, речник оперативно-тактичного угрупування «Херсон» Павло Дрогаль розповів, що російські війська продовжують спроби закріпитися в острівній зоні у гирлі річки Дніпро, завдають артилерійських ударів по позиціях Сил оборони України та цивільній інфраструктурі. За період з 20 січня по 26 січня ворог здійснив 529 обстрілів та завдав 3 авіаудари. Було зафіксовано 19 спроб проведення штурмових дій та їх відбили українські бійці.

Нагадаємо, у грудні 2024 року у 126-й бригаді Російської Федерації зафіксували три службових розслідування через саботаж. Росіяни навмисно пошкоджували човни та мотори, щоб уникнути штурму островів на Дніпрі в Херсонській області.