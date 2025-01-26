На напрямку тривають важкі оборонні бої

Українські підрозділи відійшли з районів Великої Новосілки, де виникала загроза оточення. Однак бої у селищі продовжуються, говорити про повну окупацію ще зарано. Про це у неділю, 26 січня, повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі «Суспільне. Студія».

«Не можу розповідати деякі подробиці, бо коли воно пов'язане безпосередньо з операцією, що проходить у невелику населених пункті, це включається питання операційної безпеки. Бо, якщо, наприклад, я розкажу, де українські війська є, де позицій немає, чи де йдуть ті, чи інші переміщення, то це поставить під загрозу ці війська й ці переміщення», – розповів речник.

Наразі на напрямку тривають важкі оборонні бої, в ході яких українські воїни завдають армії Російської Федерації значних втрат в живій силі та техніці.

26 січня військові 110 ОМБр зазначили, що загрози оточенню українських підрозділів у селищі немає.

«З районів, де виникала загроза оточення, наші підрозділи, використовуючи погодні умови, уміло вийшли. Це не означає що ми повністю вийшли, бої у Великій Новосілці продовжуються. Всі дії направлені на мінімізацію власних втрат та максимального ураження противника», – йдеться у дописі.

За словами військових, продовжувати наступ з Великої Новосілки в росіян не вийде. Річка Мокрі Яли, яка створювала проблеми для забезпечення українських підрозділів, тепер стала перепоною для просування противника.

«Увійшовши у Велику Новосілку ворог потрапив у вогняний мішок, де спокою йому не буде, будь-який рух присікається снарядами та дронами», – додали у 110 ОМБр.

За даними Генштабу, 25 січня на Новопавлівському напрямку російські війська здійснили 9 атак. Найактивніше вони намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Новосілка, Новодарівка, Костянтинопіль та Велика Новосілка.

До слова, в ніч на 26 січня аналітики DeepState написали, що російські війська окупували село Времівка та практично захопили Велику Новосілку в Донецькій області.

18 січня повідомляли, що російські війська намагалися закріпитися на Часовоярському вогнетривкому комбінаті. Сили оборони України більше не контролюють цю територію.