Сили оборони у Часовому Яру контролюють близько 30% території

Російські війська намагалися закріпитися на Часовоярському вогнетривкому комбінаті. Сили оборони України більше не контролюють цю територію. Про це повідомив у суботу, 18 січня, речник ОТУ «Луганськ» підполковник Дмитро Запорожець в ефірі телемарафону, а також поінформований співрозмовник «Української правди».

За повідомленням речника ОТУ «Луганськ», у місті Часів Яр на території вогнетривкого заводу росіяни спробували закріпитися, атакуючи малими та середніми групами.

«Завдяки злагодженим діям підрозділів БПС противника було виявлено в одному з приміщень на території вогнетривкого заводу та завдано авіаудару. Ворог зазнав втрат», – розповів Запорожець.

Тоді як співрозмовник «Української правди» повідомив, що територія комбінату була надійним укріпленням, а його втрата означає відступ у житлову забудову, яка уже побита обстрілами.

Сили оборони завдають авіаудару по Часівоярському вогнетривкому комбінату (Відео надане УП ОТУ "Луганськ") pic.twitter.com/T4g5UWOHR3 — Українська правда ️ (@ukrpravda_news) January 18, 2025

У повідомленні також додають, що станом на 18 січня Сили оборони у місті контролюють близько 30% території.

Нагадаємо, 16 січня стало відомо, що російські війська атакували термобаричними боєприпасами низку промислових об'єктів на Покровському напрямку, зруйнувавши їх.