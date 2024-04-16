Захоплення Часового Яру спростить росіянам наступ на інші міста Донеччини

Якщо росіянам вдасться захопити Часів Яр на Донеччині, у них з’явиться можливість розпочати наступ на решту Донбасу. Про це повідомляє Politico з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назара Волошина.

«Це панівна висота в регіоні, контроль над якою дозволить російським окупантам, якщо вони її досягнуть, значно спростити просування в напрямку Костянтинівки та Слов’янська та Краматорська. Ці міста є останнім оплотом Донецької області, яка знаходиться під контролем України», – зазначив речник ОСУВ «Хортиця».

Волошин додав, що Кремль наказав своїй армії захопити Часів Яр до 9 травня, адже російська воєнна пропаганда вкрай потребує великої перемоги на фронті.

Речник додає, що попри постійні атаки, росіяни навряд чи досягнуть своєї мети. Водночас він наголосив, що Києву потрібна західна ППО, F16 та інша зброя, щоб змінити ситуацію на фронті.

Часів Яр на мапі Deepstate

Нагадаємо, росіяни продовжують спроби просунутися у бік Часового Яру. Ситуація у місті зараз найскладніша за весь час повномасштабного вторгнення. Станом на початок квітня там залишалися 875 мешканців. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що вище російське керівництво поставило військовим завдання захопити Часів Яр до 9 травня.