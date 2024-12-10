Такі випадки стали справжньою проблемою для російського командування

У 126-й бригаді Російської Федерації зафіксували три службових розслідування через саботаж. Росіяни навмисно пошкоджують човни та мотори, щоб уникнути штурму островів на Дніпрі в Херсонській області. Про це у вівторок, 10 грудня, повідомив партизанський рух «Атеш».

«Агент руху «Атеш» у складі ЗС Росії на Наддніпрянському напрямку повідомляє, що серед російських військовослужбовців зростає кількість випадків саботажу, спрямованого на уникнення штурму островів на Дніпрі», – йдеться у дописі.

Для цього росіяни навмисно ламають мотори, пробивають гумові човни та передають координати розташування човнових баз і запасів палива бійцям ЗСУ.

За даними партизанського руху, у 126-й окремій бригаді берегової оборони ЗС Росії зафіксовано три службових розслідування, пов'язаних із саботажем. У дописі наголошують, що такі випадки стали справжньою проблемою для російського командування.

Нагадаємо, у вересні партизани повідомляли, що російські війська через великі втрати почали залучати до боїв у Херсонській та Запорізькій областях курсантів військових вишів.

Загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну станом на ранок 10 грудня становлять приблизно 755 тис. 940 солдатів.