Російські війська через великі втрати почали залучати до боїв у Херсонській та Запорізькій областях курсантів військових вишів. Про це 9 вересня повідомив партизанський рух «Атеш».

За даними партизан, багато російських підрозділів перекинули на Покровський напрямок, а також до Курської області для зупинки просування українських сил. Щоб відновити чисельність своїх військ, російське командування ухвалило рішення задіяти курсантів військових навчальних закладів на низці напрямків, насамперед – на Херсонському та Запорізькому.

Курсантів відправляють у довгострокові відрядження, де вони не лише командують підрозділами на посадах командирів відділень та взводів, а й самі беруть участь у штурмах.

«Відомі випадки таких дій у підрозділах «БАРС». Натомість вони набувають статусу учасника бойових дій та автоматичного закриття іспитів за семестр», – додають у дописі.

Зазначимо, що станом на 9 вересня загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну становлять понад 626 тис.

Президент України Володимир Зеленський 6 вересня повідомляв, що під час спецоперації ЗСУ на Курщині російська армія втратила близько шести тисяч військових.