Російські війська активізували наступ на Запорізькому напрямку

Партизани порушили постачання військової техніки та палива росіян в Запорізькій області, підірвавши важливий залізничний об'єкт біля Урожайного Токмацького району. Про це повідомили агенти руху «Атеш» 17 листопада.

«Агент нашого руху знищив релейну шафу на залізниці біля н. п. Урожайне, Токмацького району, Запорізької області», – йдеться у повідомленні.

Цим підпалом партизани вивели з ладу електрообладнання на залізничній ділянці між станціями Великий Токмак та Верхній Токмак. Диверсія привела до перебоїв у постачанні військової техніки та палива для росіян на лінії фронту.

Фото руху «Атеш» . На знімку позначено місце підпалу релейної шафи біля Урожайного

За даними «Атешу», російські війська активізували наступ на Запорізькому напрямку, тому подібні диверсії стають для ворога серйозною проблемою.

«Ці перебої поступово підривають боєздатність російських військ, уповільнюють їх наступальні дії і ведуть до збільшення втрат, що зрештою знижує шанси на успішне виконання поставлених завдань. Ми влаштуємо масові пожежі на військових та логістичних об'єктах супротивника», – додають у повідомленні.

Нагадаємо, 30 вересня українські партизани порушили роботу важливої для логістики окупаційних військ залізничної гілки у Курській області.