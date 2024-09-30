Партизани підірвали стратегічно важливу для росіян залізницю у Курській області
Росіяни використовують її для постачання військової техніки та боєприпасів на фронт
Українські партизани порушили роботу важливої для логістики окупаційних військ залізничної гілки. Сталося це у Курській області. Про це у понеділок, 30 вересня, повідомив рух «Атеш».
Як зазначає українське підпілля, залізнична гілка у Курській області є стратегічно важливою для росіян, адже вони використовують її для постачання військової техніки та боєприпасів на фронт. Вона розташована в районі між Курськом та Золотухіно у Росії.
Розташування залізничної гілки у Росії, фото руху «Атеш»
«Наші агенти підірвали релейну шафу на одній із ключових залізничних гілок, через яку ЗС РФ доставляють техніку та боєприпаси на Курський відрізок фронту», – йдеться у повідомленні.
Порушення роботи цієї залізничної гілки послабить логістичну підтримку та ускладнить транспортування важливої військової техніки для росіян.
Як партизани допомагають українським військовим у війни з Росією
У липні 2024 року партизани підірвали газопровід поблизу Алушти у тимчасово окупованому Криму. Унаслідок цього 14 населених пунктів лишилися без газу щонайменше на тиждень.
5 липня у Свєрдловській області Росії партизани здійснили підрив залізничного полотна під Єкатеринбургом. Рух опору «Атеш» повідомив, що залізницею перевозили боєприпаси з Північної Кореї та показав момент підриву колії.