Порушення роботи залізничної гілки ускладнить транспортування ​​військової техніки для росіян

Українські партизани порушили роботу важливої для логістики окупаційних військ залізничної гілки. Сталося це у Курській області. Про це у понеділок, 30 вересня, повідомив рух «Атеш».

Як зазначає українське підпілля, залізнична гілка у Курській області є стратегічно важливою для росіян, адже вони використовують її для постачання військової техніки та боєприпасів на фронт. Вона розташована в районі між Курськом та Золотухіно у Росії.

Розташування залізничної гілки у Росії, фото руху «Атеш»

«Наші агенти підірвали релейну шафу на одній із ключових залізничних гілок, через яку ЗС РФ доставляють техніку та боєприпаси на Курський відрізок фронту», – йдеться у повідомленні.

Порушення роботи цієї залізничної гілки послабить логістичну підтримку та ускладнить транспортування важливої ​​військової техніки для росіян.

Як партизани допомагають українським військовим у війни з Росією

У липні 2024 року партизани підірвали газопровід поблизу Алушти у тимчасово окупованому Криму. Унаслідок цього 14 населених пунктів лишилися без газу щонайменше на тиждень.

5 липня у Свєрдловській області Росії партизани здійснили підрив залізничного полотна під Єкатеринбургом. Рух опору «Атеш» повідомив, що залізницею перевозили боєприпаси з Північної Кореї та показав момент підриву колії.