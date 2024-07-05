Момент підриву залізничного полотна зафіксували на відео

У п’ятницю, 5 липня, у Свєрдловській області Росії партизани здійснили підрив залізничного полотна під Єкатеринбургом. Рух опору «Атеш» повідомив, що залізницею перевозили боєприпаси з Північної Кореї та показав момент підриву колії.

За даними «Атеш» партизани успішно провели спецоперацію з підриву полотна на Трассибірській залізничній магістралі. Підрив організували поблизу Єкатеринбурга.

«В результаті було здійснено підрив залізничного полотна, яким здійснювалася доставка північнокорейських боєприпасів. Журналістів на місце пригоди не допустили. Інформація просочилася лише у місцевих пабліках», – повідомив рух опору.

На відео, оприлюдненому партизанами, видно момент підриву залізничної колії.

В «Атеш» зазначили, що ремонтна бригада прибула на місце підриву для відновлювальних робіт тільки після отримання наказу від обласного управління ФСБ. Партизани додали, що підриватимуть залізницю частіше – поки по ній возять снаряди для війни проти України.

Зазначимо, Єкатеринбург розташований у Свєрдловській області Росії за 1500 км від кордону з Україною.

Нагадаємо, 14 червня міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що Північна Корея надіслала до Росії щонайменше 10 тис. морських контейнерів, які могли містити озброєння, зокрема, артилерійські снаряди. Кількість боєприпасів може сягати 4,8 млн. Раніше Financial Times повідомив, що Росія прямо постачає КНДР нафту в обмін на зброю, ігноруючи санкції ООН, підписантом яких вона була.