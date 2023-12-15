У п’ятницю, 15 грудня, в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області українські партизани підірвали вантажний поїзд, який щодня возив боєприпаси та паливо й вивозив руду та зерно. Окупаційна адміністрація намагається приховати факт диверсії, повідомив Центр національного спротиву.

«15 грудня у Мелітополі Рух Опору провів успішну диверсію й підірвав залізничний потяг, який щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо. У зворотному шляху цей поїзд вивозив з тимчасово окупованих територій руду, зерно та пошкоджену техніку. Проте завдяки героям підпілля поїзд свій рух завершив остаточно», – йдеться в повідомленні.

Вказується, що в результаті контрольованого вибуху було пошкоджено залізницю та тепловоз з вагонами. Сам вибух стався о 8 ранку прямо під носом представників російської Федеральної служби безпеки. Наразі окупанти оточили місце вибуху, обшукують прилеглу місцевість.

Тим часом окупаційна адміністрація намагається приховати факт диверсії поки росіяни без успіху шукають партизанів. Залучені співробітники ФСБ, зрадники з поліції, кінологи з собаками й навіть експерти кримінальної лабораторії.

«Зауважимо, що за 2023 рік це вже одинадцята успішна диверсія на залізниці. Попередній потяг Рух Опору успішно підірвав 13 жовтня. Нинішня ж диверсія є далеко не останньою, адже в російській логістичній моделі саме залізниця відіграє ключову роль», – розповіли в ЦНС.