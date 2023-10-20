В момент завантаження награбованого в авто стався вибух

В окупованому Мелітополі партизани підірвали автомобіль з російськими окупантами, які займалися мародерством. Про це у п’ятницю, 20 жовтня, повідомив мер міста Іван Федоров.

«За уточненою інформацією, нічний вибух у Мелітополі – це мінус авто з окупантами-мародерами. Вони регулярно відслідковували і грабували порожні квартири міста. А в цей час окупантів відслідковували наші сили спротиву. Під час чергового нічного полювання в районі Авіамістечка, саме в момент завантаження награбованого в авто, і стався вибух», – зазначив Федоров.

Зазначимо, що Сили оборони України регулярно проводять диверсійні рейди на окупованій території. Зокрема, на початку вересня На Запоріжжі вибухнуло в кафе, де відпочивали російські офіцери.

Крім того, 19 вересня, українські військові завдали успішного удару по штабу росіян поблизу захопленого Мелітополя.