Сили оборони України сьогодні, 19 вересня, завдали успішного удару по штабу росіян поблизу захопленого Мелітополя. Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

«Збройні сили України уразили штаб окупантів поблизу тимчасово окупованого Мелітополя», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що раніше сьогодні мелітопольський міський голова Іван Федоров заявляв, що зранку в місті пролунало щонайменше п'ять вибухів.

«В поки що окупованому Мелітополі «певео» рашистів не встигає працювати. Місцеві жителі повідомляють про понад п'ять вибухів», – написав Федоров.

За його словами, найгучніше було в районі «Автокольорлиту».

Нагадаємо, що російські війська окупували Мелітополь у перші місяці повномасштабного вторгнення. Однак останнім часом в місті часто чують «прильоти» по базах російських військ. Також нагадаємо, що українські військові ведуть наступальні дії у Запорізькій області. Бої йдуть на двох напрямках – Мелітопольському та Бердянському.