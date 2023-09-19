РЕБ виявили за 27 км від Сімферополя

Партизанський рух «Атеш» підтвердив, що на тимчасово окупованому півострові Крим розташовується білоруська станція радіоелектронної боротьби. Попри те, що рух опору оприлюднив координати системи РЕБ, росіяни залишили її на тому ж місці, повідомили у понеділок, 18 вересня, у прес-службі «Атеш».

Партизани показали світлини станції, яка розташована у селищі Роздолля. Населений пункт розташований за 27 км від Сімферополя.

«Після того, як ми виявили цю станцію та оприлюднили її положення, рашисти залишили її там. Ймовірно там є ще якийсь пункт управління, крім ресурсів РЕБ. Враховуючи тенденцію регулярних прильотів у Криму, можна розраховувати, що цей комплекс повторить долю російських аналогів», – повідомили у прес-службі «Атеш».

Також партизанський рух визначив розташування ще однієї радіонавігаційної системи окупантів «Чайка», розташованої у населеному пункті Гірка Бахчисарайського району. Ця система довгохвильового діапазону, призначена для визначення координат літаків і кораблів з низькою похибкою. Виявлена система є засобом військової частини №80162, заявили у прес-службі партизанського руху.