Вибуховий пристрій було активовано в момент спішування військових із техніки

В окупованому Генічеську (Херсонська область) сьогодні, 15 вересня, партизани підірвали дві вантажівки з росіянами. Про це повідомив у 15 вересня, Telegram-канал підпільного партизанського руху українців та кримських татар «Атеш».

Зазначається, що о 07:45 агент «Атеш» знищив групу окупантів у Генічеську Херсонської області.

«Агент зі складу ЗС РФ знав місце постійного розміщення техніки та особового складу своїх товаришів із сусіднього підрозділу на в'їзді в місто, біля покинутих промислових споруд. І приховав там 10-ти кілограмовий «подарунок». У момент спішування військових із техніки – саморобний вибуховий пристрій було активовано», – йдеться у повідомленні.

Партизани повідомили, що внаслідок цього було знищено 2 вантажівки з особовим складом. А агент «Атеш» зміг покинути Генічеськ.

Підпільний рух «Атеш» почав діяти на території Криму з жовтня 2022 року. До нього беруть кримських татар, українців та проукраїнських росіян. Партизани називають своєю метою руйнування російської армії зсередини.

Як інформував ZAXID.NET, ГУР спільно з партизанами атакувало об'єкти окупантів в Енергодарі. Українські безпілотники атакували окупаційний центр паспортизації, пункт радіокомунікації та два котеджі, де розмістились російські військові.