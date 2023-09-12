Мирні мешканці міста не постраждали внаслідок атаки БПЛА

Головне управління розвідки та Рух Опору в тимчасово окупованому Енергодарі, що на Запоріжжі, завдали удару об'єктам окупаційної влади та точкам військового значення. Ударні дрони успішно атакували чотири об'єкти окупантів, повідомили у вівторок, 12 вересня, у прес-службі ГУР.

Атаку приурочили до «Дня підрозділів з питань міграції системи МВС Росії». Українські партизани спільно зі спецпризначенцями скерували безпілотники по будівлях, де росіяни облаштували окупаційні установи та об'єкти військового значення.

«"Подарунок" було доставлено прямо під час святкового застілля, яке було організовано в приміщенні обладнаному під "відділ паспортизації" за адресою вул. Будівників, 22. Внаслідок ураження в приміщенні виникла пожежа, до будівлі прибули кілька екіпажів швидкої допомоги. Практично одночасно було уражено радіокомунікаційний пункт зв’язку окупантів, який знаходився на технічному поверсі 14-поверхової будівлі», – повідомили у прес-службі ГУР.

Окрім того, українські безпілотники влучили у два котеджі, де розмістився офіцерський склад окупантів. За даними ГУР, у будівлях було приблизно 10-12 російських військових.

Кількість втрат росіян вбитими та пораненими наразі уточнюється. У прес-службі ГУР додали, що мирне населення Енергодару не постраждало.

Зазначимо, з початку березня 2022 року місто-супутник Запорізької АЕС було окуповане росіянами. На протести проти захоплення міста вийшли тисячі місцевих мешканців, проте їх придушили російські військові.

Наразі в місті, як і на більшості тимчасово окупованих територій, окупанти оголосили паспортизацію та нелегітимні вибори, покликані узаконити російську владу. Водночас підпілля та українські війська регулярно перешкоджають планам росіян.

Зокрема, як інформував ZAXID.NET, 9 вересня LB.ua із посиланням на власні джерела повідомило про атаку на псевдовиборчий штаб росіян у селі Скельки, що на Запоріжжі. Безпілотники, атаку яких спланувала СБУ, вдарили по дільниці під час псевдовиборів. Водночас в СБУ не прокоментували подію.