Безпілотники атакували дільницю в селі Скельки

Псевдовиборчий штаб окупаційного режиму на Запоріжжі атакували ударні безпілотники. Атаку спланувала Служба безпеки України, повідомило у суботу, 9 вересня, LB.ua із посиланням на власні джерела.

Атаку здійснили на дільницю, в якій проводили неправомірні вибори у селі Скельки Василівського району, розташовані на узбережжі лівого берега Дніпра на Запоріжжі. Безпілотники вдарили по дільниці під час псевдовиборів.

«Після вибухів окупанти занервували – оточили прилеглі вулиці, почали перевіряти людей, підняли в повітря свої безпілотники. Це ще одне попередження окупантам і колаборантам, що українська земля у прямому сенсі горітиме під їхніми ногами», – повідомило джерело видання.

За даними видання, у псевдовиборчій дільниці зберігали окупаційні бюлетені та документи росіян. Внаслідок атаки пролунав вибух та зайнялася пожежа.

Зазначимо, окупаційна влада на територіях України організувала нелегітимні вибори, які покликані «узаконити» російські адміністрації в захоплених регіонах. Ні Україна, ні інші цивілізовані країни не визнають російські псевдовибори. Наразі нелегітимні вибори стартували на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі та Херсонщині. Окрім того, окупаційні вибори проводять у тимчасово окупованому Криму.