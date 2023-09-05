Росія має намір провести «вибори» на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 10 вересня

На тимчасово окупованих територіях окупанти не змогли знайти достатньої кількості спостерігачів на «вибори» серед місцевих і тому змушені завозити їх із території РФ. Про це повідомили у Центрі національного спротиву у понеділок, 4 вересня.

«Російські «вибори» – це суцільний фарс й пропагандистська імітація, де завчасно відомий результат та навіть явка. Одну з головних ролей в цій виставі грають спостерігачі, яких росіяни вимушено звезли на тимчасово окуповані території з РФ, адже місцеві відмовляються брати участь у цьому шоу», – йдеться у повідомленні.

Українці не бажають співпрацювати з окупантами, через що ворог не може набрати достатньої кількості місцевих мешканців для «контролю виборів».

За законодавством РФ існують так звані «громадські спостерігачі», і право так називатись має лише член «громадської палати» – дорадчого органу, який контролює президент РФ Владімір Путін, адже він та призначені ним «губернатори» затверджують керівний склад палати у РФ.

Саме такі «громадські спостерігачі» з РФ й спостерігають за «виборами» на ТОТ, адже місцеві палати окупанти щойно створили та не знайшли туди достатньої кількості охочих. Це доводить те, що місцеве населення не бажає співпрацювати з окупантами, через що ворог не може набрати достатньої кількості місцевих мешканців для «контролю виборів».

Раніше повідомлялося, що Росія має намір провести «вибори» на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 10 вересня. Як свідчать пропагандисти, відбуватимуться вибори «депутатів законодавчих зборів та представницьких органів муніципальних утворень».