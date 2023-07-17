У тимчасово окупованій Новій Каховці російські війська масово виселяють містян з власних помешкань, які розташовані вздовж берега Дніпра. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

У Генштабі зазначають, що російські окупанти виселяють жителів Нової Каховки на вулицю разом з дітьми. Натомість їхні помешкання займають підрозділи армії РФ.

За попередньою інформацією, у Новій Каховці та Каховці росіяни вимкнули мобільний зв’язок та дротове кабельне інтернет-з’єднання.

«Таким чином вони намагаються унеможливити фіксацію та оприлюднення злочинів російських військ», – кажуть в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, російські окупанти неодноразово виселяли мешканців тимчасово окупованих територій з їхніх осель.