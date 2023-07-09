Повернення росіян на позиції відбувається «дуже неохоче», адже у них важка гуманітарна ситуація

Російські війська частково повернулися на позиції, які займали до підриву Каховської гідроелектростанції. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, пише «Укрінформ».

«Там, де вода відійшла досить сильно, вони (війська РФ – ред.) повертаються. Але ця робота для них ускладнена своїм же мінуванням, тому що воно стало стихійним після того, як вода попрацювала з їхніми мінно-вибуховими загородженнями», – розповіла Гуменюк.

Водночас речниця зауважила, що повернення росіян на позиції відбувається «дуже неохоче», адже у них важка гуманітарна ситуація.

«Вони продовжують дуже серйозно потерпати від кишкових інфекцій, і деякі лікарі діагностують це як холеру», – заявила Гуменюк.

Нагадаємо, що внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС на Херсонщині вода змила склади російської зброї та мін.