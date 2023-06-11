Зокрема міни несуть загрозу для мешканців Лівобережжя

Внаслідок затоплення Лівого берега на Херсонщині через підрив окупантами Каховської ГЕС, вода почала затоплювати та вимивати будівлі. Зокрема йдеться про російські склади боєприпасів та зброї, які зруйнувала повінь, повідомила в ефірі телемарафону речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк у неділю, 11 червня.

За її словами, в зоні затоплення, зокрема на Лівому березі, вода розмила боєприпаси та міни, які зберігалися у військових точках та складах росіян поблизу Дніпра. Наразі вибухонебезпечні снаряди дрейфують по воді та можуть нести серйозну загрозу для місцевих мешканців.

«Окупанти вибудовували там декілька смуг оборони – в тому числі і мінно-вибухові загородження, які складалися з кількох рядів замінувань. Серед них облаштовувались і позиції – коли перший повеневий підйом води залив їх бліндажі і окопи – вже тоді вони втратили частину особового складу і зброю. В цій смузі від 5 до 15 км, яку затопило, перебували і їх польові склади боєпостачання. Все це зараз рознесено по зоні затоплення і може нести небезпеку», – повідомила Наталя Гуменюк.

Скільки саме мін та інших боєприпасів може бути у воді, речниця Сил оборони Півдня не уточнила. Наразі зберігається високий ризик мінної небезпеки. У Дніпрі продовжують вибухати російські міни, які перебувають у воді. Потоки води можуть виносити боєприпаси до затоплених житлових будинків.