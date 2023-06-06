Міни прибиває течією, через що вони можуть детонувати

Міністерство оборони повідомило про загострену мінну небезпеку в районі підтоплень поблизу Каховської ГЕС. Російські вибухові снаряди опинилися під водою та можуть спровокувати вибухи на місцях затоплення, повідомили у прес-службі Міноборони у вівторок, 6 червня.

За даними Міноборони, після підриву Каховської ГЕС та значного підйому рівня води міни окупантів, які вони залишили на деокупованих та тимчасово окупованих територіях, можуть насти підвищену загрозу для місцевого населення. Зокрема, протипіхотні міни, які потрапили у воду, може прибивати до берега чи інших об'єктів, через які вони можуть здетонувати.

«Попереджаємо місцеве населення у зоні підтоплення про підвищену небезпеку від вибухонебезпечних предметів. Ворожі мінні загородження опинились під водою та можуть бути знесені потоками», – повідомили у прес-службі Міноборони.

Місцеві мешканці та очевидці почали поширювати світлини та відео російських мін, які можуть здетонувати. Одна з них вибухнула у воді.

Ситуацію на Каховський ГЕС, яку спричинили російські окупанти, голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття. Наразі на Херсонщині підтоплено 80 населених пунктів. Критичне затоплення відбудеться за 24 години, коли вода може піднятися на понад 10 метрів. Наразі повністю або частково затоплені вісім сіл Херсонської області й один мікрорайон Херсона.