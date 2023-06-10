Кошти підуть на допомогу 32 тис. людям, які постраждали від затоплення

Уряд Великої Британії повідомив про передачу 16 млн фунтів для ліквідації наслідків затоплення від підриву Каховської ГЕС. Ці кошти виділяють додатково до пакета у 220 млн фунтів, повідомили у прес-службі британського уряду у суботу, 10 червня.

Додаткові кошти виділяють на потреби України, зокрема, на подолання наслідків техногенної катастрофи на Каховській ГЕС, яку підірвали російські окупанти. Допомогу уряд планує розподілити між благодійними організаціями.

«Визнаючи збільшені потреби, FCDO виділяє 16 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб партнери з надання допомоги могли допомогти цивільному населенню, включаючи 32 тис. осіб, які безпосередньо постраждали від повеней, а також на передовій і переміщених громадах», – повідомили у прес-службі уряду Британії.

Водночас у прес-службі зазначають, що ці кошти допоможуть гуманітарним організаціям у їх реагуванні – 10 млн фунтів для Руху Червоного Хреста, 1 млн фунтів для Міжнародної організації з міграції (МОМ) та 5 млн фунтів для Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA). Нагадаємо, у день підриву росіянами ООН святкувала день російської мови, що прокоментувала прес-служба МЗС.

Окрім потрібних коштів, уряд Великої Британії надсилає в Україну човни, громадські фільтри для води, водяні помпи та водостійкий одяг.