Після підриву Каховської ГЕС на Дніпропетровщині почався мор риби
В МОЗ закликали не брати рибу та не вживати її в їжу, оскільки є високий ризик захворіти на ботулізм
Міністерство охорони здоров'я України попередило українців про можливий спалах хвороб від збудників інфекцій у воді. Підрив Каховської ГЕС росіянами може спричинити серйозні забруднення прилеглих водойм, повідомили у прес-службі МОЗ у середу, 7 червня.
Мор риби вже спостерігають на Дніпропетровщині, у селі Марʼянське. На береги викинуло тисячі рибин, які заигнули від спаду води.
За даними МОЗ, наразі тривають тести для аналізу водойм та криниць в районі руйнації ГЕС. На місцях працюють фахівці Центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ). Поки науковці не пересвідчаться, що вода є безпечною, в МОЗ закликали не користуватися нею в сирому вигляді.
«На дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров’я речовин. Хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ – можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на території, підтопленій внаслідок підриву ГЕС країною-терористом», – повідомили у прес-службі МОЗ.
Щоб знизити ризик зараження інфекційними хворобами від води, МОЗ рекомендує:
- Пити тільки пляшкову або привізну воду.
- Брати воду для приготування їжі та господарських потреб тільки з перевірених джерел. Річки, водопроводи та криниці використовувати не можна.
- Кип'ятити або дезінфікувати воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду. Водночас кип'ятіння не виведе з води хімічне забруднення.
- Відмовитися від продуктів, які були підтоплені водою, в тому числі й консервації.
- Всі продукти піддавати термічній обробці та не їсти сире.
- Ретельно мити руки з милом.
- Не одягатися в речі, які були забруднені під час підтоплення, без попереднього прання та дезінфекції.
Наразі в підтоплених районах формують запаси антибіотиків та сорбентів для лікування інфекцій та кишкових розладів. Зокрема це пов'язано і з мором риби, який МОЗ прогнозує за кілька днів.
«У наступні 3-5 днів на Херсонщині та підтоплених районах на Запоріжжі через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби. Збирати таку рибу і вживати (солити чи в’ялити) категорично заборонено! Є ризик захворювання на ботулізм. В областях формуються запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій», – повідомили у прес-службі МОЗ.
Нагадаємо, вночі 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка є однією з найбільших станцій в Україні. Внаслідок підриву вода затопила понад 80 населених пунктів, до десяти майже повністю перебувають під водою.
Через підрив ГЕС у Дніпрі опинилося 460 тонн машинного мастила, яке загрожує водній флорі та фауні, а також здоров'ю людей. Наразі невідомо, чи мастило витекло у води, чи досі перебуває в резервуарах.