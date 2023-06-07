Через підрив ГЕС у воді можуть бути хімікати та збудники інфекцій, небезпечних для здоров'я та життя

Міністерство охорони здоров'я України попередило українців про можливий спалах хвороб від збудників інфекцій у воді. Підрив Каховської ГЕС росіянами може спричинити серйозні забруднення прилеглих водойм, повідомили у прес-службі МОЗ у середу, 7 червня.

Мор риби вже спостерігають на Дніпропетровщині, у селі Марʼянське. На береги викинуло тисячі рибин, які заигнули від спаду води.

За даними МОЗ, наразі тривають тести для аналізу водойм та криниць в районі руйнації ГЕС. На місцях працюють фахівці Центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ). Поки науковці не пересвідчаться, що вода є безпечною, в МОЗ закликали не користуватися нею в сирому вигляді.

«На дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров’я речовин. Хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ – можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на території, підтопленій внаслідок підриву ГЕС країною-терористом», – повідомили у прес-службі МОЗ.

Щоб знизити ризик зараження інфекційними хворобами від води, МОЗ рекомендує:

Пити тільки пляшкову або привізну воду.

Брати воду для приготування їжі та господарських потреб тільки з перевірених джерел. Річки, водопроводи та криниці використовувати не можна.

Кип'ятити або дезінфікувати воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду. Водночас кип'ятіння не виведе з води хімічне забруднення.

Відмовитися від продуктів, які були підтоплені водою, в тому числі й консервації.

Всі продукти піддавати термічній обробці та не їсти сире.

Ретельно мити руки з милом.

Не одягатися в речі, які були забруднені під час підтоплення, без попереднього прання та дезінфекції.

Наразі в підтоплених районах формують запаси антибіотиків та сорбентів для лікування інфекцій та кишкових розладів. Зокрема це пов'язано і з мором риби, який МОЗ прогнозує за кілька днів.

«У наступні 3-5 днів на Херсонщині та підтоплених районах на Запоріжжі через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби. Збирати таку рибу і вживати (солити чи в’ялити) категорично заборонено! Є ризик захворювання на ботулізм. В областях формуються запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій», – повідомили у прес-службі МОЗ.

Нагадаємо, вночі 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка є однією з найбільших станцій в Україні. Внаслідок підриву вода затопила понад 80 населених пунктів, до десяти майже повністю перебувають під водою.

Через підрив ГЕС у Дніпрі опинилося 460 тонн машинного мастила, яке загрожує водній флорі та фауні, а також здоров'ю людей. Наразі невідомо, чи мастило витекло у води, чи досі перебуває в резервуарах.