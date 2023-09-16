Сили спеціальних операцій повідомили про свою участь в атаці України на Севастопольський морський завод, під час якої було знищено два російські кораблі, які там перебували. Про участь бійців ССО у цій спецоперації стало відомо вранці в суботу, 16 вересня.

Атака, про яку йдеться, сталася вночі 13 вересня. Прес-служба Сил спеціальних операцій повідомила, що бійці ССО отримали інформацію із кількох джерел про ймовірне розташування великого десантного корабля «Мінськ» і дизель-електричного підводного човна «Ростов-на-Дону» на одному з судноремонтних підприємств у Севастополі. З метою ідентифікації цілей, наведення та корегування вогню, а також розвідки на оперативній глибині противника було залучено операторів ССО.

«На човнах група підійшла до безпечного місця і здійснила пересування до берега завдяки підводним засобам доставки. Провівши успішну інфільтрацію, воїни приступили до виконання основної частини операції. За допомогою спеціальних технічних засобів розвідки, виконано ідентифікацію та наведення на ціль», – сказано в повідомленні.

Як додали у прес-службі Сил спеціальних операцій, під час безпосереднього ураження група здійснювала корегування вогню і підтвердження знищення цілей. Після цього бійці ССО успішно залишили місце події.

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі у Севастополі було пошкоджено великий десантний корабель та підводний човен ВМС окупантів. Командувач Повітряних сил заявив, що удар по Севастополю завдала українська авіація й натякнув на те, що удару було завдано британськими ракетами Storm Shadow і французькими Scalp.

Внаслідок удару по Севастопольському морському заводу щонайменше 26 людей отримали поранення. Про загиблих окупанти не повідомляли, але у ЗМІ та соцмережах публікували інформацію про те, що насправді кількість поранених більша, також є багато загиблих.