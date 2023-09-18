«Армія дронів» встановила рекорд за кількістю знищеної за тиждень російської техніки
Безпілотники, які ЗСУ отримують за допомогою проекту «Армія дронів», за останній тиждень знищили рекордну кількість військової техніки російської армії. Про це у понеділок, 18 вересня, повідомив віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров у Telegram.
«Минулого тижня воїни приділили окрему увагу гарматам та уразили 56 одиниць. Росіяни активно використовують цю зброю, намагаючись зупинити контрнаступ Сил оборони. Але оператори Армії дронів порушують плани окупантів», – написав він.
Федоров розповів, що за останній тиждень серед ураженої техніки – 41 танк та 34 броньовані машини.
«Неймовірні показники. Чекаємо на нові рекорди від наших героїв і дякуємо за службу», – додав віце-прем'єр.