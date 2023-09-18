За тиждень «Армія дронів» вразила рекордну кількість російських гармат – 56 одиниць

Безпілотники, які ЗСУ отримують за допомогою проекту «Армія дронів», за останній тиждень знищили рекордну кількість військової техніки російської армії. Про це у понеділок, 18 вересня, повідомив віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров у Telegram.

«Минулого тижня воїни приділили окрему увагу гарматам та уразили 56 одиниць. Росіяни активно використовують цю зброю, намагаючись зупинити контрнаступ Сил оборони. Але оператори Армії дронів порушують плани окупантів», – написав він.

Федоров розповів, що за останній тиждень серед ураженої техніки – 41 танк та 34 броньовані машини.

«Неймовірні показники. Чекаємо на нові рекорди від наших героїв і дякуємо за службу», – додав віце-прем'єр.