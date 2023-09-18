Українські військові у звільненій від окупантів Кліщіївці Донецької області, вересень 2023

У результаті успішних дій Збройних сил України була пробита лінія оборони ворога під Бахмутом. Про це у понеділок, 18 вересня, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, якого цитує Military Media Center.

За його словами, загальна ситуація на східному напрямку залишається складною. Війська РФ не полишають своїх намірів щодо поновлення наступальних дій на Куп’янському та Лиманському напрямках, до яких активно готуються. Після втрати Андріївки та Кліщіївки, росіяни проводять численні контратаки з різних напрямків, без успіху намагаючись повернути втрачені позиції.

«Адже ці, невеликі, на перший погляд, населені пункти, були важливими елементами оборонного рубежу ворога, який простягнувся від Бахмута до Горлівки. У результаті успішних дій наших військ була пробита лінія оборони ворога, яку він намагався закрити, кидаючи в бій всі наявні резерви», – зазначив він.

Він повідомив, що у боях на Бахмутському напрямку були розбиті та повністю втратили боєздатність одні із найбільш підготовлених і найкращих частин армії РФ – 72 окрема мотострілецька бригада, 31 та 83 окремі десантно-штурмові бригади.

«Звичайно, ми продовжуємо рух вперед. Це лише ще один черговий крок на шляху до повного звільнення наших територій», – наголосив Сирський.

Нагадаємо, 17 вересня українська армія звільнила Кліщіївку Донецької області. Це сталося через день після звільнення Андріївки.