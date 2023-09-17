Українські військові у Кліщіївці Донецької області, вересень 2023

Українська армія звільнила Кліщіївку Донецької області. Це сталося через день після звільнення Андріївки. Звільнення села підтвердила 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ.

Першим на звільнення села натякнув голова Офісу президента Андрій Єрмак. У неділю, 17 вересня, він опублікував фото з українськими військовими у Кліщіївці й написав, що «Україна завжди повертає своє», але не вказав, де було знято фото. Однак «Радіо Свобода» зазначило, що населений пункт можна впізнати за кам'яною церквою на тлі.

Невдовзі цю інформацію підтвердили військові, які не лише повідомили про звільнення села, але й опублікували відповідне відео.

«Населений пункт КЛІЩІЇВКА остаточно звільнений від російських загарбників силами 80-ої окремої десантно-штурмової бригади, 5 окремої штурмової бригади, окремої об’єднаної штурмової бригади поліції "Лють". Але противник постійно намагається завдати максимальної шкоди нашим воїнам та працює зі всіх можливих засобів вогневого ураження», – сказано в повідомленні 80-ї бригади.

Кліщіївка розташована на південь від Бахмута поруч з Андріївкою, яку ЗСУ звільнили 15 вересня. Таким чином, звільнення Кліщіївки й Андріївки дає можливість ЗСУ продовжувати операцію з оточення Бахмута. Ці два села є ключовими для перерізання логістичних шляхів постачання російської армії в захоплений Бахмут з південного напрямку. Звільнення цих сіл дозволить витіснити росіян з Бахмута.