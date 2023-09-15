Андріївка на Донеччині зараз перебуває під контролем Збройних сил України, в селі тривають стабілізаційні заходи. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив майор, заступник командира тактичної групи «Азов», заступник командира 3-ої окремої штурмової бригади ЗСУ Родіон Кудряшов.

«Зараз проходять певні стабілізаційні дії, для того, щоб зафіксувати, скажімо так, наш успіх. На сьогодні ми впевнено можемо сказати, що Андріївка є під контролем Збройних сил України, під контролем Третьої окремої штурмової бригади», – сказав Кудряшов.

Кудряшов також розповів, що звільнення населених пунктів навколо Бахмуту тривало в два етапи. Спочатку ЗСУ готували плацдарм на березі каналу Сіверський Донець, що і дозволило діяти у напрямку Андріївки, Кліщіївка та Курдюмівка. А впродовж останнього місяця – здійснювали щоденні штурмові дії, рейди та закріплювалися на певних ділянках, висотах і нарешті – у самому населеному пункті.

При цьому, за його словами, під час наступу на півдні Бахмута і в боях за Андріївку ЗСУ повністю знищили керівництво та особовий склад 72-ої окремої мотострілецької бригади армії Росії, включно з її керівництвом.

«У ході цих дій ліквідовано безпосередню всю гілку керівництва 72 окремої мотострілкової бригади Російської Федерації. І упродовж дій в напрямку Кліщіївка і Курдюмівка, там, де займала оборону 72-а бригада, був знищений весь особовий склад. На сьогодні, за такою моєю скромною інформацією, 72-а бригада збройних сил Російської Федерації не існує на планеті Земля», – запевнив український військовослужбовець.

За словами Кудряшова, усе це далося великою ціною життів їхніх бійців.

«Усі ці заходи, на жаль, супроводжувалися великими втратами, дуже цінними великими втратами безпосередньо для Третьої штурмової бригади не тільки серед техніки чи засобів ураження, але й, на превеликий жаль, серед особового складу. Тому ми повинні розуміти, якою ціною ці вже оперативні великі успіхи для України, безпосередньо для нас, для українців, даються. Це ціною життя наших піхотинців і солдатів», – сказав Кудряшов

Село Андріївка є одним з ключових населених пунктів південніше Бахмута для перерізання логістики росіян (сполучення з Горлівкою) та оточення міста.

Деокупована Андріївка на мапі Deepstate

25 липня речник східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий вказував, що можливе звільнення цього населеного пункту покращить тактичне положення українських сил і дозволить оточити чи витіснити росіян з Бахмута. У липні 2023 року командувач східним угрупованням сил Олександр Сирський вказував, що стратегічна мета ЗСУ на цьому напрямку – оточити Бахмут.

Як інформував ZAXID. NET, 14 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗСУ змогли відбити Андріївку та закріплюються на позиціях. Згодом на її заяву відреагувала 3 ОШБ, яка воює на Бахмутському напрямку, спростувавши її інформацію та назвавши її «хибною та передчасною».

Заступниця міністра відредагувала повідомлення, в якому йдеться, що Андріївку звільнили. Вона зазначила, що ситуація залишається дуже складною та мінливою. Маляр додала, що у комунікації військових джерел стався збій.