Сили оборони звільнили село шутрмом

Генеральний штаб України підтвердив звільнення села Андріївки Донецької області. ЗСУ поблизу Бахмута закріплюються на позиціях, які зайняли в населеному пункті, йдеться у зведенні Генштабу у п'ятницю, 15 вересня.

«В ході штурмових дій оволоділи Андріївкою Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах», – повідомили у прес-службі Генштабу.

Окрім того, Сили оборони мають частковий успіх у районі Кліщіївки, розташованої за 2 км на північ від звільненої Андріївки. Зазначимо, село Андріївка розташоване за 7 км на південь від Бахмута.

Інформацію про захоплення Андріївки підтвердила і 3 окрема штурмова бригада, яка воює на Бахмутському напрямку. За даними українських військових, 72 бригада Росії, яка боролася проти них, розбита вщент.

«В результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. За дві доби 3 ОШБ ліквідувала начальника бригадної розвідки ворога, трьох комбатів та майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки. Станом на зараз бої тривають, наші підрозділи продовжують закріплюватись на нових позиціях. Відтак про конкретні цифри 200х, 300х противника та інші найцікавіші деталі операції – згодом», – повідомили у прес-службі 3 ОШБ.

ЗСУ звільнили Андріївку на Донеччині / Фото DeepStateMap

Як інформував ZAXID. NET, 14 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗСУ змогли відбити Андріївку та закріплюються на позиціях. Згодом на її заяву відреагувала 3 ОШБ, яка воює на Бахмутському напрямку, спростувавши її інформацію та назвавши її «хибною та передчасною».

Заступниця міністра відредагувала повідомлення, в якому йдеться, що Андріївку звільнили. Вона зазначила, що ситуація залишається дуже складною та мінливою. Маляр додала, що у комунікації військових джерел стався збій.