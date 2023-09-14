У напрямку Кліщіївки та Курдюмівки тривають бої

Сили оборони звільнили на Донеччині село Андріївка, що на півдні від Бахмута. Інформацію про це підтвердила у четвер, 14 вересня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Водночас через годину після заяви Маляр, 3 окрема штурмова бригада повідомила, що інформація про взяття Андріївки є «хибною та передчасною».

За словами Ганни Маляр, ЗСУ просуваються вперед на Бахмутському напрямку. Зокрема, на півдні від Бахмуту українські захисники просуваються до позицій ворога.

«Основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки. І в нас там гарні новини. Андріївка наша», – заявила Ганна Маляр.

Ситуація в районі Андріївки / Фото DeepStateMap

За даними заступниці міністра оборони, українські військові закріплюються на зайнятих позиціях.

Через годину після заяви Ганни Маляр, у прес-службі 3 окремої штурмової бригади, яка воює на Бахмутському напрямку, спростували повідомлення заступниці міністра.

«Заява про взяття Андріївки є хибною та передчасною. Наразі тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки. Подібні заяви є шкідливими, несуть загрозу для життя особового складу та шкодять виконанню бойових завдань», – повідомили у прес-службі 3 ОШБ.

Після заяви 3 ОШБ Ганна Маляр змінила формулювання свого повідомлення, видаливши інформацію про звільнення Андріївки. Заступниця міністра додала, що ситуація залишається дуже складною та мінливою.

Андріївка розташована за 7 км на південь від Бахмута, 2 км на південь від Кліщіївки та за 3 км на північ від Курдюмівки, де українські військові також мають успіхи.

Як інформував ZAXID.NET, 10 вересня міський голова Авдіївки Віталій Барабаш заявив, що ЗСУ зайняли частину селище Опитне, розташоване за 2,5 км від Донецького аеропорту. Наразі там тривають бої. За даними DeepStateMap, в районі Опитного Сили оборони звільнили понад 3 км². Селище перебуває під окупацією з листопада 2022 року.