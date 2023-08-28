Кілька днів тому на одному з будинків Роботиного з'явився український стяг

Збройні сили України звільнили село Роботине, розташоване у Пологівському районі Запорізької області. Інформацію про це підтвердила у понеділок, 28 серпня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час включення Military Media Center.

За даними Ганни Маляр, українські захисники просуваються південно-східніше від Роботиного. Дані про те, що ЗСУ деокупували населений пункт, заступниця міністра підтвердила.

«Збройні сили України просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого попри шалений опір ворога», – повідомила Ганна Маляр.

ЗСУ звільнили Роботине / Карта DeepStateMap

Нагадаємо, 22 серпня Ганна Маляр повідомила, що до села Роботине зайшла 47 ОМБр. Українські військові проводили евакуацію та дали бій росіянам. 23 серпня, на День прапора України, Валерій Залужний поділився відео, де на даху одного з будинків села замайорів український прапор.