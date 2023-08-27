Бійці ЗСУ увійшли до районів, де вони зіткнулися лише з російськими «групами тилового забезпечення»

Сили оборони України досягли подальших тактично значущих успіхів у західній частині Запорізької області, і, ймовірно, просуваються через найскладнішу серію оборонних позицій російських окупантів. Про це у суботу, 26 серпня, розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Уточнюється, що українські військові проїхали основні дороги на підступах до півдня, які замінували росіяни і виходять на дороги, якими можуть просуватися вперед.

Повідомляється, що бійці ЗСУ увійшли до районів, де вони зіткнулися лише з російськими «групами тилового забезпечення» і подальший прорив у цих районах може стати легшим.

Водночас фахівці звертають увагу, що оборонні «лінії» окупантів є умовними у тому сенсі, що підготовлені РФ позиції неоднорідні по всьому фронту на півдні України та не повністю укомплектовані. На південь від нинішнього настання ЗСУ є низка додаткових підготовлених оборонних позицій окупантів, хоча війська РФ зможуть повною мірою використовувати ці позиції тільки в тому випадку, якщо вони мають доступний особовий склад і техніку для включення їх до згуртованих оборонних операцій.

Водночас відзначається, що війська РФ провели наступальні операції на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, під Бахмутом, на лінії Авдіївка – Донецьк і на заході Донецької області, але не досягли будь-яких підтверджених наступів. Зазначається і те, що російські нерегулярні формування продовжують погрожувати виходом з бойових дій в односторонньому порядку, попри нещодавні зусилля військового командування РФ, спрямовані на чистку та придушення непокори.

Як відомо, наступ ЗСУ триває з початку червня. За цей час вдалося звільнити більше 240 кв. км території у Запорізькій і Донецькій областях.