Артилерійські підрозділи виконали 1283 вогневі завдання

На Таврійському напрямку Сили оборони України за добу знищили 19 одиниць військової техніки російських загарбників і п’ять складів боєприпасів. Про це командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський повідомив у суботу, 26 серпня.

«На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони. Загалом, протягом минулої доби ворог 27 разів атакував наші позиції та здійснив 731 обстріл, завдав 2 ракетних та 24 авіаудари. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1283 вогневі завдання», – поінформував Тарнавський.

Тарнавський повідомив, що за останню добу втрати ворога склали 309 осіб (безповоротні – 93, поранені – 208, полон – 8).

Крім того, знищено 19 одиниць військової техніки ворога. Зокрема, 4 танки, 6 ББМ, 8 артилерійських систем та мінометів, 1 РСЗВ. Також було знищено 5 складів боєприпасів ворога.

Як інформував ZAXID.NET, 25 серпня українські бійці ліквідували ще 640 російських окупантів.