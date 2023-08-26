Кирило Буданов назвав умову при якій Росія зможе тримати оборону «хоч усе життя»

У Російської Федерації достатньо лише людського ресурсу, а тому ворог може тримати оборону в окупації «хоч усе життя«, якщо Україна не діятиме. Про це керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов заявив у інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Немає в Путіна ресурсу, окрім людського. Більше ніякого ресурсу немає, економіки немає, військово-промислового ресурсу немає, запаси вичерпані. Людського матеріалу в них дуже багато, однак це єдине, що в них є в достатній кількості», – заявив Буданов.

За словами керівника ГУР, Російська Федерація вичерпала свій ресурс, у зв'язку з чим змушена випрошувати припаси в третіх країн. Зокрема дефіцит ресурсів він пояснив тим, що за останні 30 років після розпаду Радянського Союзу країна-терорист жодним чином їх не поповнювала.

«За останні роки Росія була друга-третя країна по експорту. Водночас в неї ще був й чорний експорт. В чорному експорт йшло набагато більше, ніж в білий», – зауважив керівник ГУР.

Після початку повномасштабного вторгнення Росія та Україна «зустріли» війну з тим, що було. Вже через пів року росіяни почали їздити в Іран, Африку, Кубу, оскільки їхній обсяг промисловості був знищений, а темпи виробництва не задовольняли потреби.

Водночас людського ресурсу в Росії достатньо, щоб оборонятись в тимчасово окупованих територіях України «хоч все життя», якщо українська сторона не проводитиме активні дії.

«Тримати в обороні (тимчасово окуповані території, – ред.) можуть довго. Якщо ми не будемо проводити активні дії, тримати можуть хоч усе життя», – зауважив Буданов.