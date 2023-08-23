За даними Кирила Буданова, проти України залучено 436 літаків

Керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов уточнив, скільки саме бортів військової авіації РФ залучено до повітряних операцій проти України. Залишилося небагато Ту-22, які справді вилітають на завдання, заявив Кирило Буданов в інтерв'ю «Радіо Свобода» у середу, 23 серпня.

За даними розвідки, проти України у повітряних операціях залучено 436 російських літаків. Водночас Кирило Буданов зазначив, що їхня реальна участь є меншою.

«Це багато. Але якщо ви спитаєте, скільки серед них Ту-22, то це одиниці будуть. Ту-22 у них справних лишалося близько 31, тепер 29 – і мінус два ще тих, які на ремонті перебуватимуть, тобто 27. Тобто не так багато тих, які насправді літають», – повідомив очільник ГУР.

За його словами, два літаки було знищено під час операцій на російських військових аеродромах Сольці (Ніжегородская область) та Шайковка (Калузькая область). Ще два літаки було пошкоджено, вони перебувають на ремонті. Кирило Буданов підтвердив, що операції проти російських літаків здійснили люди, які перебувають на території Росії.

Зазначимо, 23 серпня ГУР підтвердило те, що розвідка виманила в Україну російський вертоліт Мі-8 із пілотом. Російський Мі-8, який перевозив деталі до винищувачів, приземлився у Харківській області. У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот залишився в Україні, його сімʼю завчасно вивезли в Україну. Мі-8 залишився в Україні і деталі до винищувачів також.