Гелікоптер Мі-8 збройних сил Росії опинився в Україні внаслідок спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Першим про це 23 серпня повідомив російський блогер-пропагандист Fighterbomber, згодом це підвердили представники ГУР.

За його версією, екіпаж військово-транспортного гелікоптера «втратив орієнтування» і перетнув російсько-український кордон. Туманов стверджує, що екіпаж візуально виявив аеродром і пішов на посадку, але з'ясувалося, що це був український аеродром. Після приземлення по гелікоптеру відкрили вогонь, яким вбило двох членів екіпажу.

Пізніше представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону підтвердив цю інформацію. Ще трохи згодом джерела УП в спецслужбах уточнили, що борт здійснював рейс між двома авібазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. Мі-8 приземлився у Харківській області. У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот залишився в Україні, його сімʼю завчасно вивезли в Україну. Мі-8 залишився в Україні і деталі до винищувачів теж.

Російський Мі-8 приземлився на Харківщині (фото УП)

Джерела «Цензор.Нет» у керівництві ЗСУ також підтвердили інформацію, що російський Мі-8 перелетів на одну з авіабаз ЗС України «певний час тому». Гелікоптер повністю цілий і поповнить склад ЗСУ після детального вивчення його обладнання.

Мі-8 – радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений на початку 1960-х років. Наймасовіший у світі вертоліт із двома двигунами, один із наймасовіших вертольотів в історії авіації. Використовується для виконання багатьох цивільних і військових завдань. Мі-8 широко застосовується росіянами під час повномасштабного вторгнення в Україну. Станом на 23 серпня бійцям ЗСУ вдалося збити щонайменше 19 одиниць Мі-8 різних модифікацій.