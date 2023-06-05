Автор каналу Fighterbomber писав про військову авіацію РФ і часто іронізував на спробами встановити його особу

Аналітики-розслідувачі з OSINT Бджоли ідентифікували автора російського Telegram-каналу Fighterbomber, який пише про військову авіацію РФ і активно підтримує війну.

Російський Telegram-канал на майже 170 тис. учасників веде капітан збройних сил РФ Ілья Туманов з Воронєжа. Аналітикам стало відомо, що як мінімум до початку 2020 року Туманов служив на військовому аеродромі «Балтімор» у Воронежі. Він був помічником штурмана ескадрильї на винищувачі-бомбардувальнику Су-34.

Також Туманов воював у Сирії, при цьому він судився з військовою частиною, бо у 2019 році його не забезпечили житлом та харчуванням під час командно-штабних навчань. Вести канал йому допомагає Наталья Ямілова. Через її ж приватне підприємство він торгує мерчем.

За кілька днів до публікації OSINT Бджіл, Ілья Туманов зробив вже не першу публікацію, в якій іронізував на спробами встановити його особу.

Раніше хакери з команди «Кібер Спротив» віднайшли перше фото російського полковника Віктора Нєтікшо, якого розшукує ФБР за втручання у вибори США 2016 року.

Він є одним з 12 офіцерів російської розвідки, яких розшукує ФБР за втручання у вибори США 2016 року. У ФБР були фото 11 офіцерів, при цьому 12-й і головний з них – Нєтікшо лишався у списку ФБР без фотографії, бо у відкритих джерелах та з джерел агентурної розвідки не вдавалося здобути його особисте фото.