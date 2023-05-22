Віктор Нєтікшо лишався у списку ФБР без фотографії

Хакери з команди «Кібер Спротив» віднайшли перше фото російського полковника Віктора Нєтікшо, якого розшукує ФБР за втручання у вибори США 2016 року. Про це повідомляє InformNapalm.

Українські хакери зламали електронну пошту дружини командира 85-го головного центру спеціальної служби ГРУ (в/ч 26165), російського полковника Віктора Нєтікшо. Повідомляється, що він – один з 12 офіцерів російської розвідки, яких розшукує ФБР за втручання у вибори США 2016 року. У ФБР були фото 11 офіцерів, при цьому 12-й і головний з них – Нєтікшо лишався у списку ФБР без фотографії, бо у відкритих джерелах та з джерел агентурної розвідки не вдавалося здобути його особисте фото.

Хакерам вдалося здобути єдине унікальне фото і деякі інші особисті документи Нєтікшо, який очолював в/ч 26165 до 2018 року і курував дії російських «хакерів в погонах». Злам поштової адреси дружини полковника – Оксани Нєтікшо допоміг встановити і дані паспорта, і фото, і дані прописки найбільш «зашифрованого» офіцера Росії, якого розшукує ФБР. Наголошується, що всі нові дані полковника Нєтікшо були передані у «відповідні структури» задовго до публікації матеріалів у відкритому доступі.