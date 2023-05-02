Хакери зламали електронну пошту Андрєя Лугового

Українські хакери з команди «Кібер Спротив» зламали електронну пошту першого заступника голови комітету Держдуми РФ Андрєя Лугового та його оточення. Луговой – колишній агент КДБ, який отруїв полонієм-210 «особистого ворога Путіна» Олександра Литвиненка. Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

В 2006 році у Лондоні Луговой отруїв полонієм-210 Олександра Литвиненка. За вердиктом, винесеним ЄСПЛ у Страсбурзі, він визнаний безпосереднім виконавцем вбивства Литвиненка. У січні 2016 року британські слідчі заявили, що вбивство Литвиненка вірогідно було схвалене президентом РФ Владіміром Путіним та тодішнім директором ФСБ Ніколаєм Патрушевим.

Хакери отримали доступ до пошти Лугового і його родини, також був отриманий доступ до пошти його канцелярії. Схоже, що операція з полонієм-210 не минула без наслідків і для здоров’я самого Андрія Лугового. Вважається, що малі дози полонію-210 можуть викликати злоякісні пухлини в організмі людини. Згідно довідки від 5 квітня 2023 року, яка надійшла на пошту Лугового, в Москві збирався консиліум лікарів, які поставили йому діагноз: «C61 – Злоякісне новоутворення передміхурової залози» (рак передміхурової залози з T2aN0M0 II стадії). Лікарі пропонували хірургічне втручання, але за інформацією з довідки, хворий письмово відмовився від операції та променевої терапії.

Судячи зі зламаної пошти, Луговой наразі активно пише доноси на різні громадські об’єднання та окремих громадян, яких він підозрює у «підривній діяльності» проти режиму Путіна. Він також виступає активним лобістом накладання обмежень на росіян, які не бажають брати участь у війні проти України та отримувати повістки.