Українським хакерам з команди «Кібер Спротив» вдалося ідентифікувати понад 150 військовослужбовців однієї з віськових частин 960-го штурмового авіаційного полку Росії. Про це повідомляє InformNapalm.

Українські хакери дослідили робочу електронну пошту начальника медичної служби в/ч 75387, 960-го штурмового авіаційного полку РФ Святослава Філатова. Раніше вони зламали пошту командира цієї військової частини Сєргєя Атрощенко. Саме з аеродрому 960-го ШАП РФ, що у Приморсько-Ахтарську, злітали воєнні злочинці, що бомбили Маріуполь.

Лейтенант Філатов вів пошту під назвою – bondjamesbond007@bk.ru та використовував її для пересилання різних медичних довідок з даними особового складу в/ч 75387.

Завдяки цьому вдалося ідентифікувати понад 150 військовослужбовців 960-го штурмового авіаційного полку РФ. З них 74 – особи офіцерського складу.

Зокрема, довелося вивчити медичні довідки кожного з окупантів. Таким чином вдалося скласти таблицю з переліком особового складу в/ч 75387.В InformNapalm опублікували таблицю даних 74 офіцерів 960 ШАП.

До слова, раніше ці ж хакери зламали сторінку куратора російського хакерського угруповання «АРТ 28» 45-річного Сєргєя Моргачьова, який займався підривною діяльністю в багатьох країнах світу, в тому числі й в Україні. Дані Моргачева «злили» у вільний доступ, а за гроші з його картки придбали секс-іграшки.