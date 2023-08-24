Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів про деталі операції з російським гелікоптером Мі-8. Він підтвердив, що російського пілота завербувала українська розвідка. Про це Буданов сказав в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Змогли знайти правильний підхід до людини, створити умови, щоб вивезти непомітно всю родину, щоб він зміг перегнати це судно з екіпажем, який не знав, що відбувається. Коли вони зрозуміли, де сіли, то спробували втекти. На жаль, їх знищили. Хотілося б [взяти] живими, але маємо, що маємо», – зазначив Буданов.

Керівник ГУР додав, що наразі вертоліт у Києві. А побачити судно та поспілкуватися з російським пілотом можна буде після оприлюднення «офіційного кіно» 7 вересня. Водночас про мотивацію росіянина Буданов нічого не розповів.

«Пілот чудово почувається, все в нього добре. У нього є два варіанти, але він схиляється до того, щоб бути тут [в Україні]», – додав він.

Буданов заявив, що така операція, яку провело його відомство, є «першою вдалою за всю історію України і він сподівається, що такі операції тепер «можна буде масштабувати».

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що гелікоптер Мі-8 збройних сил Росії опинився в Україні внаслідок спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Борт здійснював рейс між двома авібазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. Мі-8 приземлився у Харківській області. У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот залишився в Україні, його сімʼю завчасно вивезли в Україну. Мі-8 залишився в Україні і деталі до винищувачів теж.