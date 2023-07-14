Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов стверджує, що українська розвідка має своїх агентів у владних кабінетах РФ, тому зазвичай знає, що там відбувається Про це він сказав в інтерв'ю Reuters.

Він зазначив, що точно передбачив повномасштабне вторгнення росіян перед його початком.

«Хто мав рацію? Ми. Ми маємо свої джерела. Так би мовити, у найближчих кабінетах. Тому ми зазвичай знаємо, що відбувається», – сказав Буданов.

Також Буданов заявив, що Росія не припиняє спроб його вбивства. За його словами, з моменту вступу на посаду голови ГУР він пережив безліч невдалих замахів, зокрема, невдалий підрив автомобіля.

«Єдине, що я можу сказати, це те, що вони не припинили спроби, але повторюся – все марно», – сказав Буданов. Він також підтвердив інформацію щодо ракетного удару росіян по будівлі ГУР наприкінці травня, але наголосив, що РФ значно перебільшує наслідки цього удару.