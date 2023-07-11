Єдиним бар'єром між «вагнерівцями» і ядерною зброєю були двері до ядерного сховища

Частина російських заколотників з ПВК «Вагнер» 24 червня зайшла на територію військової бази «Вороніж-45», де зберігається ядерна зброя, при цьому не зустріли жодного опору. В інтерв'ю Reuters начальник Головного управління розвідки Мініоборони України Кирило Буданов зазначив, що військові найманці дійшли до самої бази, маючи намір дістати невеликі ядерні пристрої радянських часів, щоб «підняти ставки» у своєму заколоті, пише «Укрінформ».

Як йдеться у публікації, коли колона «вагнерівців» рухалася на північ у напрямку Москви, якась його частина з військовою технікою відхилився на схід по шосе в напрямку військової бази. Це видно на відео, розміщених у інтернеті й підтверджується свідченнями місцевих жителів. Але приблизно за 100 км від ядерної бази спостереження припиняється.

«Бо якщо ви готові воювати до кінця, то це один з об'єктів, що значно підвищує ставки», – пояснив Буданов і зазначив, що єдиним бар'єром між «вагнерівцями» і ядерною зброєю були двері до ядерного сховища.

«Двері сховища були зачинені, і до технічної частини вони не зайшли», – сказав він і додав, що з незрозумілих причин вони відступили.

Видання зазначає, що джерело, близьке до Кремля і пов'язане з військовими, підтвердило слова Буданова. За словами неназваного співрозмовника видання, підрозділу «Вагнера» «вдалося потрапити в зону особливого інтересу, внаслідок чого американці розхвилювалися, оскільки там зберігаються ядерні боєприпаси».

Це нібито спричинило занепокоєння в Кремлі й послугувало поштовхом до поспішних переговорів про припинення заколоту ввечері 24 червня за посередництва самопроголошеного президента Білорусі Аляксандра Лукашенка.

Також відомо, що бойовики, котрі поїхали в напрямку «Воронежа-45», відірвавшись від головної колони, вступили в перестрілку з російськими військами в першому ж селі, до якого дійшли. Але потім безперешкодно пройшли 90 км і проїхали через центр міста, біля якого розташована військова база.

Згідно з доповіддю вчених ООН, це одне з 12 російських «сховищ національного рівня» для зберігання ядерної зброї. У містечку Талова колону атакував гелікоптер, який був збитий. За словами Буданова, на тій базі зберігаються невеликі ядерні пристрої, які можна носити в рюкзаку.

Як інформував ZAXID.NET, ПВК «Вагнер» Євгенія Прігожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів».

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що внаслідок спроби заколоту в Росії найманці ПВК «Вагнер» більше не братимуть участі в бойових діях в Україні.