У п’ятницю, 30 червня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому доручив військовим «підсилити північний напрямок» через переміщення «вагнерівців» до Білорусі. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

На засіданні доповідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувач Сухопутний військ Олександр Сирський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський та командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв. Йшлося «про ситуацію на полі бою та рух уперед, а також посилення наших операцій додатковими артилерійськими системами та снарядами».

Учасники окремо заслухали доповідь Головного управління розвідки, Служби зовнішньої розвідки, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби по ситуації у Білорусі, яку, за словами українського лідера, «тримають на постійному контролі».

«Рішенням Ставки – головкому Залужному та командувачу «Півночі» Наєву – виконати комплекс заходів із підсилення цього напрямку», – підсумував Зеленський.

Зауважимо, що раніше Сергій Наєв заявляв, що можливий напад терористів ПВК «Вагнера» на Україну з території Білорусі став би «самогубством». За його словами, ситуація в північній операційній зоні залишається стабільною та контрольованою. Українські військові не фіксують стягування техніки та живої сили росіян, а самі продовжують нарощувати оборону.

Як інформував ZAXID.NET, ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів».

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що внаслідок спроби заколоту в Росії найманці ПВК «Вагнер» більше не братимуть участі в бойових діях в Україні. Водночас іноземні ЗМІ пишуть, що центри вербування найманців для війни в Україні продовжують свою роботу.