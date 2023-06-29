Центр вербування найманців «Вагнера» в Москві

Через кілька днів після заколоту ватажка ПВК «Вагнер» Євгенія Прігожина ця терористична організація продовжує вербувати бойовиків по всій Росії для війни проти України. Про це повідомляє BBC.

Редакція зателефонувала більш ніж на десяток номерів центрів вербування, і всі, хто відповів, підтвердили, що «все як завжди». Як повідомляє видання, від Калінінграда на заході до Краснодара на півдні ніхто не вірив, що компанію розпускають.

Кілька людей, які підняли слухавку, наголосили, що нові члени підписують контракти саме з ПВК «Вагнера», а не з Міноборони Росії. Контакти кадрових офісів «вагнерівців», які все ще працюють і наполягають, що все працює як зазвичай.

Зарплата «вагнерівця», за даними ЗМІ, як і раніше, становить 240 тис. рублів на місяць, контракти підписують на шість місяців.

Також досі немає жодних ознак того, що «вагнерівці» перебралися до Білорусі. Вербувальники відповіли ЗМІ, що найманці їдуть на полігон у Молькіно в Краснодарському краї, де й раніше тренувалися.

Зауважимо, що раніше сьогодні глава української розвідки Кирило Буданов говорив, що бойовики ПВК «Вагнер» більше не братимуть участі у війні Росії проти України.