Суровікін заздалегідь знав про плани Прігожина повстати проти російського військового керівництва

Заступника командувача російського угруповання в Україні Сєргєя Суровікіна заарештували після невдалого заколоту ватажка ПВК «Вагнер». Про це повідомили російські ЗМІ.

За словами джерел журналістів, арешт повʼязаний з тим, що Суровікін обрав сторону Прігожина під час заколоту.

За даними російських пропагандистів, Суровікіна заарештували ще 25 червня − відразу після заколоту ПВК «Вагнер» і доправили в СІЗО «Лефортово».

Співрозмовник видання заявив, що Суровікін нібито «повівся не особливо покірно, коли поставили завдання читати текст на камеру і розрулювати, надто грубіянив керівництву».

Раніше видання The New York Times із посиланням на чиновників США, знайомих із розвідданими, написало, що Суровікін заздалегідь знав про плани Прігожина почати збройний заколот проти військового керівництва Росії. Тепер влада США намагається з'ясувати, чи не допомагав Суровікін планувати заколот.