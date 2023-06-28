Суровікін заздалегідь знав про плани Прігожина повстати проти російського військового керівництва

Російський генерал Сєргєй Суровікін знав про плани ватажка «вагнерівців» Євгєнія Прігожина вчинити заколот. Про це пише The New York Times, посилаючись на дані американської розвідки.

Розвіддані свідчать, що Суровікін заздалегідь знав про плани Прігожина повстати проти російського військового керівництва. Наразі розвідка намагається з'ясувати, чи допомагав генерал Суровікін планувати дії Прігожина. Американські чиновники також заявили, що є ознаки того, що інші російські генерали могли підтримати спробу Прігожина змінити керівництво міноборони РФ силою.

На думку розвідників, Прігожин не розпочав би повстання, якби не був впевнений, що інші високопосадовці прийдуть йому на допомогу. У виданні вважають, що якщо Суровікін дійсно був причетний до цих подій, то це можна вважати останньою ознакою міжусобиці, у російському військовому керівництві.

За словами офіційних осіб США, Путін має вирішити, чи вважає він, що Суровікін допомагав Прігожину, і як він має на це реагувати. Деякі колишні чиновники кажуть, що Путін може вирішити залишити генерала Суровікіна, якщо дійде висновку, що той знав про плани Прігожина, але не допоміг йому.

Наразі, за словами аналітиків, Путін, схоже, має намір покласти відповідальність за заколот виключно на Прігожина. Високопоставлені американські чиновники припускають, що союз між Суровікіним і Прігожиним може пояснити, чому Прігожин досі живий. Американські чиновники на умовах анонімності розповіли, що усунення Суровікіна піде на користь Україні. Вони також припускають, що існувала змова між деякими військовими чиновниками і Прігожиним, адже «вагнерівці» дійшли до Москви фактично без опору.

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол сказав, що «сталося занадто багато дивних речей, які вказують на те, що існувала змова». Незалежні експерти, офіційні особи США і союзників заявили, що Прігожин, схоже, вважав, що значна частина російської армії перейде на його бік, коли його колона рухатиметься на Москву.