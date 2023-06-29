Найманці ПВК «Вагнер» під час свого заколоту у Ростові

Серед наслідків заколоту «вагнерівців» для України найважливішим є те, що найманці Євгєнія Прігожина більше не воюватимуть проти нашої держави. Про це заявив керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов у коментарі «Українській правді».

За його словами, одноденний заколот «вагнерівців» скомпрометував РФ і завдав їй значних репутаційних втрат.

«Ми отримали компрометацію російського керівництва. В черговий раз зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було нанесено втрати військово-космічним силам РФ. А ще – ПВК "Вагнер" більше не братиме участь у бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ РФ, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну», – наголосив глава ГУР.

Також керівник української розвідки Кирило Буданов вважає, що ватажка ПВК «Вагнер» Євгєнія Прігожина переконали припинити збройний заколот, натиснувши на його «патріотичні переконання».

«Мені неприємно це визнавати, але Прігожин є патріотом Росії. Лукашенко та інші особи змогли його переконати, що своїми діями він розірве Росію. Могла б виникнути аналогічна ситуація, як у нас в 2014 році, коли Янукович кричав, що він "легітимний"», – пояснив Буданов.

Так званий заколот у Росії «вагнерівці» почали ввечері 23 червня після того, як російська армія нібито вдарила по їхніх тилових таборах. Після так званих мирних домовленостей, яких було досягнуто ввечері 24 червня, «вагнерівці» розвернули свої колони в польові табори.

The New York Times із посиланням на чиновників США, знайомих із розвідданими, написало, що російський генерал Сєргєй Суровікін заздалегідь знав про плани Прігожина почати збройний заколот проти військового керівництва Росії. Тепер влада США намагається з'ясувати, чи не допомагав Суровікін планувати заколот. За даними ЗМІ, Суровікіна заарештували після невдалого заколоту ватажка ПВК «Вагнер».