Ситуація на кордоні залишається стабільною, зазначив Сергій Наєв

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що попри заяви Заходу про можливу атаку ПВК «Вагнер» з Білорусі, на Півночі не спостерігається ані нарощування ворожої техніки, ані живої сили. Спроба атакувати Україну з Білорусі є самогубством, повідомив він у неділю, 25 червня, виданню Military Media Center.

За словами Сергія Наєва, на Півночі ситуація залишається контрольованою та стабільною. Кордон України залишається під захистом, а українські військовослужбовці готові дати відсіч будь-кому, зокрема, російським найманцям.

«Наразі не спостерігається ані нарощування техніки, ані живої сили противника. Кордон держави під надійним захистом в режимі 24/7. Якщо ж таке станеться і ворог спробує перетнути державний кордон для них це буде ніщо інше, як самогубство. Наші воїни готові дати гідну відповідь будь-кому, хто наважується перетнути державний рубіж зі зброєю в руках», – повідомив Сергій Наєв.

Нагадаємо, 25 червня Колишній голова Генерального штабу Великої Британії генерал Річард Даннатт заявив, що «вагнерівці» на чолі з Євґєнієм Пріґожиним, який після спроби заколоту виїхав у Білорусь, можуть напасти на Київ з Півночі. Він назвав цей сценарій цілком можливим.