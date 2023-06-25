Генерал британської армії Річард Даннатт під час фотосесії на міжнародному книжковому фестивалі в Единбурзі, Шотландія, 23 серпня 2017

Колишній голова Генерального штабу Великої Британії генерал Річард Даннатт вважає, що Україна має остерігатися можливого нападу на Київ «вагнерівців» на чолі з Євґєнієм Пріґожиним, який після спроби заколоту виїхав у Білорусь. Такий сценарій він назвав «цілком можливим».

«Той факт, що він поїхав у Білорусь, викликає певне занепокоєння», – сказав екс-очільник генерального штабу британської армії в ефірі Sky News.

Він наголосив на тому, що лідери України повинні захиститися від можливої атаки на Київ з Білорусі на чолі з Пріґожиним. Британський генерал додав, що якщо Пріґожин залишив навколо себе ефективну бойову силу, то він знову становить загрозу для українського флангу, найближчого до Києва.

Говорячи про підсумки спроби заколоту в Росії, генерал Річард Даннатт сказав, що вона не стала ні для кого безпосередньою перемогою. «Не було безпосередніх переможців від вчорашнього фіаско», – сказав він. Водночас британський генерал додав, що «відлуння вчорашніх поштовхів буде відчуватися ще досить довго».

На думку Даннатта, спроба військового заколоту в Росії показала, що президент Росії Владімір Путін значно ослаб, а у російських військових, очевидно, спостерігається певний безлад.

Як повідомляв ZAXID.NET, ввечері 23 червня бойовики ПВК «Вагнера» почали спробу військового заколоту в Росії після того, як російська армія нібито завдала ударів по тилових базах «вагнерівців» у Ростовській області. Бойовики взяли під контроль низку об’єктів і прямували до Москви. Однак ввечері 24 червня «вагнерівці» вирішили розвернути свої колони в місця дислокації. Це відбулося після розмови засновника ПВК «Вагнер» Євґєнія Пріґожина з президентом Білорусі Алєксандром Лукашенком.

Речник президента Росії Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков повідомив, що мирні домовленості передбачають виїзд Пріґожина в Білорусь. Відкриту проти нього кримінальну справу закриють, а «вагнерівців», які брали участь у заколоті, не будуть переслідувати.

Зауважимо, що ПВК «Вагнер» вже бере участь на війні в Україні. Зокрема, найманці цієї компанії брали участь у боях за Бахмут.

Білорусь виступає союзницею Росії у війні проти України: частина російських військ 24 лютого 2022 потрапила в Україну саме з білоруської території.